Volleyballerinnen qualifizieren sich für das Silver-League-Finale

Der Jubel am Samstagabend in Maribor war deutlich vernehmbar: Zum zweiten Mal nach 2018 haben sich die österreichischen Volleyballerinnen für das Final-Four-Turnier in der European Silver League qualifiziert. Der vierte 3:0-Sieg in Folge – dieses Mal gegen Israel – beschert der Mannschaft von Headcoach Jan de Brandt eine neuerliche Reise nach Slowenien, denn dort wird am 11. und 12. Juni der Aufsteiger in die Golden League ermittelt.

Dafür ist der Gruppensieg nötig, vor drei Jahren erreichten die Österreicherinnen den zweiten Rang. Zuvor aber steht noch eine Revanche an – am Sonntag geht es ab 20 Uhr gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer Slowenien, der das Hinspiel gegen die Österreicherinnen mit 3:0 für sich entschieden hat.

"Wir haben dieses Mal mehr Möglichkeiten als vergangene Woche in Luxemburg", sagt Jan de Brandt, "ich bin sicher, dass wir ein gutes Spiel machen werden." Kapitänin Nikolina Maros kennt das Rezept zum Erfolg: "Gut zu servieren, wird auch gegen die im Angriff starken Sloweninnen wichtig sein. Wir müssen mutig spielen und aggressiv sein. Denn wir haben ja nichts zu verlieren."