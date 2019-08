Ermacora und Pristauz: "Wissen, wir können alle schlagen"

Wenn Martin Ermacora und Moritz Pristauz bei allem zugeschlagen hätten, was ihnen zu Ehren kredenzt wurde, die beiden Beachvolleyballer wären schnell völlig am Sand gewesen. Bei der Medaillenfeier auf der Dachterrasse ihrer Partner Physio 1.0 wurden die EM-Dritten von Moskau reich beschenkt: Von einem Kuchen in der Form eines Volleyballs über einen Beachcourt zum Vernaschen bis zur bronzenen Bier- und Eiskreation. Man mag sich gar nicht ausdenken, was um das Duo erst los sein wird, sollten die beiden einmal einen großen Titel gewinnen.