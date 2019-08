Beachvolleyball: Ermacora/Pristauz wollen aus dem Schatten

„Souverän“ beschreibt am besten, wie Beachvolleyball-Profis vor dem so wichtigen Heimturnier auf der Wiener Donauinsel Termine absolvieren. PR ist in dieser Sportart, in der keine Millionen zu verdienen sind, so wichtig wie Talent und Training.

Zwar stehen sie noch im Schatten von Clemens Doppler und Alexander Horst, aber dennoch bewegen sich auch Martin Ermacora und Moritz Pristauz gekonnt auf der großen Beachvolleyball-Bühne. Dass Doppler (38) und Horst (36) im Spätherbst ihrer Karriere angelangt sind, ist kein Geheimnis mehr. Dass das Spektakel auf der Donauinsel weiterhin Local Heroes braucht, auch nicht. Die Kandidaten: Der Innsbrucker Ermacora ist 25 Jahre alt, hat mit 2,03 Meter internationale Größe und kommt mit seiner Schlaghand auf 3,50 Meter. Verteidigungsspieler Moritz Pristauz ist 22 Jahre, aus Graz und mit 1,92 Metern der Verteidigungsspieler im Team. Auf Social Media (zum Beispiel Instagram: @bvtep)spielen sie genauso gekonnt mit der Kamera wie mit ihren Bauchmuskeln.