Vikings Headcoach Calaycay: "Football gehört zu Österreich"

Die Entwicklung des American Football der letzten Jahre in Österreich kann sich sehen lassen. Ende September gewannen die Vienna Vikings in ihrer ersten Saison in der European League of Football (ELF) direkt den Titel. Headcoach Chris Calaycay und Vikings-Spieler Luis Horvath waren zu Gast beim KURIER Sport Talk und sprachen unter anderem über die Faszination ihres Sports.