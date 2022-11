Football-Superstar Tom Brady und seine wichtigsten Rekorde

7 Super-Bowl-Titel

In der NFL-Geschichte gelang bis jetzt nur Tom Brady der Gewinn von sieben Super-Bowl-Titeln. Sechs konnte der 45-Jährige mit den New England Patriots in den Jahren 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 und 2018 holen. Seinen letzten Super-Bowl-Ring gewann er 2020 mit den Tampa Bay Buccaneers.

327 Regular-Season-Spiele

In 23 Saisonen kam Brady bislang auf 327 Regular-Season-Partien. So oft stand sonst noch kein NFL-Spieler am Platz. Brady hält auch den Rekord mit den meisten Regular Season Wins: 247 Siege sind es bislang.

634 Passing Touchdowns

Außer Tom Brady hat auch noch kein Spieler jemals 634 oder mehr Touchdown-Pässe geworfen.