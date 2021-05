Viel Arbeit bei der Austria: Die Wochen der Wahrheit im Baustellen-Frühling

Pikante Situation

Am Freitag (19 Uhr) geht es für die Austria im Fern-Duell mit Hartberg um Platz eins in der Qualifikationsgruppe, mit einem Sieg in Ried können die Wiener alles klar machen und sich den Heimvorteil mit den Steirern in der 1. Play-off-Runde zum Europacup buchen. Ausgerechnet Hartberg-Trainer Markus Schopp ist ein Thema, der Ex-Teamspieler ist aber auch bei einem anderen Bundesligisten im Gespräch. Manfred Schmid steht ebenso auf der Liste, hatte aber bei einem Klub außer beim damaligen Zweitligisten Schwanenstadt noch nie die Alleinverantwortung bei einem Klub.

Ein Engagement des Deutschen Michael Köllner könnte am finanziellen Engpass scheitern. So wie die Installation eines Sportdirektors. Manuel Ortlechner, mit der Austria 2013 als Spieler Meister, erfüllt das Anforderungsprofil perfekt. Weil auch über wirtschaftliches Know How verfügt.