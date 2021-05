Trainer-Frage bei der Austria: Das sind die drei Top-Kandidaten

Markus Schopp

Fällt die Wahl am Freitag auf den Steirer, kommt es zu einer brisanten Situation: Schon vor der letzten Runde der Qualifikationsgruppe am Freitag steht fest, dass Schopp mit Hartberg in der 1. Play-off-Runde auf die Austria trifft. Der 47-Jährige kann sich damit praktisch selbst aus dem Europacup schmeißen, wenn er in Favoriten unterschreibt. In Hartberg leistete Schopp seit 2018 gute Arbeit, zuvor hatte der Ex-Teamspieler in sechs Spielen 2013 Sturm betreut. Bei einem möglichen Engagement wollte Ralf Rangnick Schopp in Vorjahr zum AC Milan mitnehmen.