Usyk verteidigt Schwergewichtstitel im Boxkampf gegen Joshua

F√ľr Anthony Joshua ist es die dritte Niederlage in seiner Profi-Karriere. Obwohl er mit Usyk gemeinsam die ukrainische Flagge in die Luft hielt, wirkte er nach der Urteilsverk√ľndung frustriert und w√ľtend.

Dem Briten rutschten sogar einige unschöne Worte heraus und bevor er eine bizarre Ansprache im Ring hielt, bezeichnete er Usyks Leistung als "Kinderboxen".

Schwerer Gang

F√ľr "AJ" war der Gang zur√ľck in die Kabine wohl genauso schwer, wie der Walk-in zum Ring.

"Anthony I am coming for you!" - Oleksandr Usyks Worte vor dem Kopf d√ľrften noch lange in seinem Kopf herumspuken.