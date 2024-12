Die Vorbereitung auf den Fight des Jahres laufen auf Hochtouren. Am Samstag will sich der Brite Tyson Fury beim Ukrainer Oleksandr Usyk revanchieren, will sich beim WM-Kampf in Riad (23 Uhr MEZ, DAZN) drei der vier großen WM-Gürtel im Schwergewicht (WBA, WBO und WBC) umhängen.