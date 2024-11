Weltmeisterin nach Naders Tod: "Ich wollte zuerst gar nicht in den Ring"

Sie tut es dennoch. Gerade deswegen. Weil es ihr Coach und Bundestrainer Daniel Nader , der am 6. November im Alter von erst 42 Jahren seinen schwersten Kampf gegen eine heimtückische Nervenkrankheit verloren hatte, gar nicht anders gewollt hätte.

„Für Daniel werde ich alles geben“, sagt Weltmeisterin Michaela Kotaskova . Freilich ein Antrieb, auf den auch sie gerne verzichtet hätte. „Als ich von seinem Ableben erfuhr, wollte ich zuerst gar nicht in den Ring.“

Kotaskova, die in ihren zehn Profikämpfen erst zwei Unentschieden zu verzeichnen hat, verteidigt deshalb am Samstagabend bei der Bounce Fight Night im Wiener Hotel Intercontinental gegen die starke Schwedin Mikaela Lauren ihren Weltergewicht-Titel der WBF.

Dabei ist der Boxsport vor allem eine Kopfsache. Während Kicker oder Tennis-Asse ständig gefordert sind, muss sie in ihrem Metier punktgenau da sein. „Du kannst eigentlich gar nicht in diesen Wettkampf-Modus öfter als drei, viermal im Jahr sein, sonst saugt dich das richtig aus“, sagt die 33-Jährige. „Man muss beim Höhepunkt voll da sein, dazwischen alles sortieren und Energie tanken. Weil der Kampf an sich nicht nur eine extrem sportliche Belastung ist, sondern mental ist das heftig.“