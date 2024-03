Männerdomäne Boxen? Zwei Frauen haben was dagegen

Oder besser Fäuste. Sie sorgt zur Hälfte dafür, dass der 6. April ein historischer Tag für den heimischen Boxsport wird: Erstmals werden in Österreich an einem Abend zwei WM-Kämpfe über die Ring-Bühne gehen. Wesner verteidigt im Wiener Hotel Intercontinental ihren Titel im Leichtgewicht gegen die Serbin Nina Pavlovic, Michaela Kotaskova boxt als zweite Lokalmatadorin um den Gürtel im Weltergewicht gegen die Argentinierin Erica Alvarez.

Frauen-Power im Mittelpunkt einer Männerdomäne? Zumindest herrscht in Österreich, was die Gelder betrifft, derzeit „Gleichberechtigung.“ „Hier verdienen Frauen genauso viel wie Männern. Weil alle von Sponsoren leben“, sagt Wesner. „Und ohne die „könnte ich meinen Sport nicht ausüben“, sagt Kotaskova. Deshalb sei man dem ORF auch dankbar, dass Sport Plus auch überträgt. „Wir können unsere Sponsoren präsentieren, aber verdienen tun wir nichts dabei“, erklärt Wesner und weist darauf hin, dass im Boxsport international dann das meiste Geld fließt, „wenn TV-Stationen Millionen zahlen, wie in den USA und England und vor Jahren in Deutschland.“