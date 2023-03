Vergangenheit. Am 1. April wird die 45-Jährige in Wien wieder um die Weltmeisterschaft boxen. Nach einer dreijährigen Wettkampfpause, in der sie zwar stets trainiert, aber keine Wettkämpfe bestritten hatte, boxte sie sich am 10. Dezember letzten Jahres wieder zurück ins Wettkampfgeschehen. Sie gewann nach Punkten gegen Mariami Nutsubidze einen sogenannten Aufbaukampf über vier Runden. „Der Ringstaub musste weg, ich bin froh, endlich wieder im Ring gewesen zu sein“, sagt Wahl-Wienerin über ihren letzten Sieg. „Gerne hätte ich noch 1-2 Aufbaukämpfe vor meiner kommenden Weltmeisterschaft absolviert, aber dies hat nicht geklappt, da es in Österreich keine Boxveranstaltungen in diesem Zeitraum gab.“