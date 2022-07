Turmspringer Anton Knoll: Mit dem Kopf durch eine Wand aus Wasser

Mit geschlossenen Augen steht Anton Knoll am Beckenrand. Nein, er denkt gerade nicht ans Angeln mit seinem Bruder, das Segeln oder sein nächstes Gemälde. Anton Knoll denkt nur an den nächsten Sprung – vom Zehn-Meter-Turm bei der Weltmeisterschaft in Budapest. Im Gegensatz zu seiner abstrakten Malerei ist die Bewegung in seinem Kopf klar und immer wieder die gleiche: viereinhalb vorwärts gehockt. Das ist das Ziel für die nächsten Minuten.