Tränen zum Abschied: Doppler/Horst treten nach dem EM-Aus ab

„Als uns der Stadionsprecher vorgestellt hat, habe ich mir schon gedacht, ,fang jetzt bitte nicht an zu weinen‘“, sagte ein emotionaler Horst nach dem 0:2 zum Auftakt gegen die gnadenlos starken Tschechen Perusic/Schweiner, die wohl nur wegen einer Corona-Infektion keine Olympia-Medaille holten. „Sie waren in allen Belangen besser“, gab Doppler zu. Da schaust du schnell schlecht aus.“ Gegen die Schweizer Krattiger/Hausser ging dann am Abend gar nichts mehr. Nach dem 0:2 war die EM schon am ersten Tag zu Ende.