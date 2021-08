Beachvolleyball-Ass Robin Seidl: "Ich will die Welt verstehen"

Robin Seidl war schon lange nicht mehr so unsicher vor einem Turnier wie vor der EM auf dem Wiener Heumarkt, wo er heute mit seinem Partner Philipp Waller das Gruppenspiel gegen die Schweizer Heidrich/Gerson hat. „Wir hatten keine internationalen Sparring-Partner“, klagt der 31-Jährige.

Die meisten Top-Teams waren in Tokio, wo am Samstag die Norweger Christian Sørum und Anders Mol die erwartete Goldmedaille gewonnen haben. Die beiden sind auch in Wien die großen Favoriten. Nach dem zweiten Spiel gegen die Franzosen Aye/Gauthier-Rath kommt es für Seidl/Waller zum Duell mit den Norwegern. „Es wäre geil, wenn es dann um den Gruppensieg geht. Auf dieses Duell freue ich mich riesig. Ich glaube nicht, dass wir chancenlos sind“, sagt Seidl. Das Spiel der Norweger gefalle ihm. „Sie haben die Mentalität, in der es um das Spiel geht, um die Perfektion. Sie müssen nicht, es geht darum, gut zu spielen. Das macht sie so stark.“