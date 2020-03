Klopapier statt Sand: Die Beachvolleyballer helfen im Lager

Da mussten Robin Seidl und Philipp Waller nicht lange überlegen. Anstatt die Tage zuhause in der Selbstisolation zu verbringen, packen Österreichs derzeit erfolgreichste Beachvolleyballer in einem Lager eines Supermarktes ordentlich an.

"Wir wurden gefragt, ob wir helfen wollen. Selbstverständlich haben wir sofort zugesagt", sagt Robin Seidl. Nach einer kurzen Einschulung in einem Zentrallager nahe Wien helfen die beiden beim Nachschlichten und Kommissionieren für die Filialen.