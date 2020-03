In Corona-Zeiten: Skeleton-Star Janine Flock hilft im Supermarkt

Auf der faulen Haut liegt die 30-Jährige aber trotzdem nicht. Wie viele andere österreichische Heeressportler stellt sich auch Flock in turbulenten Zeiten wie diesen in den Dienst der Allgemeinheit und packt an. Ab Dienstag wird die Weltcup-Zweite den Mitarbeitern im Lager einer Supermarktkette in Rietz im Tiroler Oberhand unter die Arme greifen. "Ich finde das super, dass wir in dieser Situation auch helfen können“, sagt die Rumerin.