Beachvolleyballer: Noch einmal Surfen, dann Isolation

Den letzten Tag am Meer will der 25-Jährige noch genießen: „Am Dienstag gehe ich sicher surfen.“ In Österreich werde Ermacora in der Wohnung in Wien bleiben. „Meine Familie in Tirol war in St. Anton Ski fahren und ist jetzt in Quarantäne. Da ist es in Wien besser.“

Österreichs Athleten bekamen am Wochenende vom Verband die Mitteilung, dass sie sich ab sofort zu Hause fit halten müssen.

Obwohl auch die Olympischen Sommerspiele in Japan immer unwahrscheinlicher werden, hofft Robin Seidl noch: „Ich gehe davon aus, dass wir dabei sind, wenn die Spiele stattfinden. Aber erst muss das Olympische Komitee mit dem Weltverband die Qualifikationsrichtlinien neu definieren.“ Denn die großen Turniere, die zur Qualifikation zählten, sind bereits alle abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben.

Clemens Doppler hilft mit

Clemens Doppler und Alexander Horst sind erst gar nicht nach Australien aufgebrochen. Sie wollten kommende Woche in Mexiko wieder einsteigen. Doppler sitzt mit der Familie in seiner Wohnung im siebenten Wiener Bezirk und machte auf Facebook ein viel beachtetes Angebot. Er wolle für ältere und gefährdete Menschen, die keine Angehörigen haben, einkaufen gehen. „Ich weiß von meinen Eltern in Oberösterreich wie es ist, momentan niemanden zu haben. Da habe ich den Spieß umgedreht und biete das jetzt hier an“, begründet der 39-Jährige.