Tour-Held Gall und zwei Weltmeisterinnen: Wer wird Aufsteiger des Jahres?

Fulltimejob und Training

Denn Training und internationale Wettkämpfe sind mit einem Fulltimejob nicht möglich. In vielen Sportarten kommt noch die Beschaffung der Ausrüstung dazu. Seit 52 Jahren bietet die Sporthilfe – neben Polizei, Heer und Zoll – Spitzensportlern in Österreich die Möglichkeit der finanziellen Unterstützung. Damit sich die (künftigen) Weltklasseathletinnen und -athleten voll und ganz auf ihr Training konzentrieren können und Österreichs Sport so international wettbewerbsfähig bleibt. „Wir jubeln gemeinsam und freuen uns ja auch gemeinsam über Erfolge“, erklärt Gernot Uhlir, seit 2018 Geschäftsführer der Sporthilfe.

Die Organisation kommt ganz ohne Förderungen des Bundes aus und wird ausnahmslos durch Spenden und Events finanziert.

