Anna Gasser und David Alaba sind Österreichs Sportler des Jahres

Auch das Team des Jahres war an diesem Abend verhindert. Denn zum fünften Mal in Folge ist dieses das Fußballteam aus Salzburg, das aber – wie Alaba – in den Minuten der Verleihung in der Champions League im Einsatz war. Nicht zuletzt der historische Einzug ins Champions-League-Achtelfinale bescherte den Bullen von Coach Matthias Jaissle die Trophäe.