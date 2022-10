Champions League: Salzburg gewinnt das Geduldsspiel gegen Zagreb

Matchwinner war Noah Okafor mit seinem dritten Champions-League-Tor in dieser Saison. Der Schweizer hat auch schon gegen Milan und Chelsea getroffen, und tritt damit in die Fußstapfen eines gewissen Erling Haaland. Okafor hat jetzt genau wie der Ex-Salzburger 2019 – und auch Mergim Berisha 2020 – in drei aufeinanderfolgenden Spielen in der Königsklasse getroffen.