Thiems großer Tag: Showdown gegen den Serienhelden

Thiem wird sich vor seinem ersten Melbourne-Finale nicht an diesen Herrschaften und den Djokovic-Bestmarken-Serien orientieren. Mit einem Triumph in Melbourne überholt er Federer und erreicht mit Platz drei sein bislang bestes Ranking. Was ihm Mut macht: Gegen Djokovic hat der Niederösterreicher zwar eine 4:6-Bilanz, allerdings hat er die vergangenen zwei Begegnungen im Halbfinale der French Open und im Gruppenspiel der ATP Finals (beides 2019) jeweils gewonnen. Der Sieg in London war auch der erste auf Hartplatz. „Wenn ich so spiele wie damals, habe ich eine Chance“, sagt Thiem, der eines weiß: „Will man eines der ganz großen Turniere gewinnen, dann muss man wohl innerhalb eines Majors zwei der großen Drei bezwingen.“

Nadal steht schon auf der Abschussliste (Sieg im Viertelfinale). Bislang hat Thiem aber noch nie Nadal und Djokovic bei einem Turnier besiegt. Aber: Beim ATP-Finale 2019 hatte er mit Federer und Djokovic erstmals zwei der großen Drei bei einem Turnier geschlagen. Bald zählt Thiem selbst dazu.