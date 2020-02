Im Porträt: Mensch und Marke Thiem

Dominic Thiem könnte Thomas Muster folgen, der bislang als einziger Österreicher einen Einzelbewerb eines Grand-Slam-Turniers gewann. 1995 holte sich der Steirer den Pokal bei den French Open.

Grand-Slam-Sieger gab es in Österreich insgesamt schon einige, der erfolgreichste ÖTV-Spieler war Jürgen Melzer, der sich insgesamt fünf Titel auf höchster Ebene sicherte. Seine größten Erfolge waren die Doppel-Titel in Wimbledon (2010) und bei den US Open (2011), 2011 gewann er mit seiner Ex-Gattin Iveta Benesova den Mixed-Bewerb in Wimbledon, wo er 1999 schon im Junioren-Einzel triumphierte. 1999 siegte er im Junioren-Doppel der Australian Open mit dem Dänen Kristian Pless.

Im Doppel war Julian Knowle erfolgreich. Der heutige Coach von Dennis Novak sicherte sich 2007 bei den US Open den Titel mit dem Schweden Simon Aspelin. Oliver Marach gewann schon die Australian Open – 2018 an der Seite des Kroaten Mate Pavic, mit dem er das Jahr 2018 als Nummer eins der Welt abschloss. Alexander Peya darf sich Wimbledon-Sieger nennen, der Wiener siegte 2018 an der Seite der US-Lady Nicole Melichar.

Zwei Junioren-Doppel-Champs gibt es auch noch: Nikolaus Moser holte 2008 den Titel bei den US Open, Lucas Miedler 2014 jenen bei den Australian Open.