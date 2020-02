Thiem selbstkritisch: "Diesmal kann ich mir etwas vorwerfen"

... seine eindrucksvolle Rede bei der Siegerehrung in Melbourne.

Das war nicht einstudiert, das kam aus dem Bauch heraus. Das mache ich immer so, denn dann sage ich auch genau das, was ich mir in dem Moment denke. In diesen zwei Wochen denken wir Spieler immer nur an unsere Partien. Aber es gibt so viele Katastrophen, gerade in Australien mit den Buschfeuern. Da merkt man, dass es wichtigere Dinge als Tennis gibt. Aber dennoch hat der Sport eine wesentliche Bedeutung. Unsere Aufgabe ist es, von den Problemen abzulenken, den Menschen Freude zu schenken.

... eine fehlende Freundin in der Box.

Alles zu seiner Zeit, derzeit hat dies keine Priorität für mich. Ich bin nicht aktiv auf der Suche. Aber es kommt sicher die Zeit, da wird es eine Freundin in meiner Box geben.