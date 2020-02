Nach Finale: Thiem verzichtet auf Buenos Aires und Davis-Cup

Demnach wird Thiem erst wieder bei den Rio Open in Brasilian von 17. bis 23. Februar antreten. Am 13. Februar will er nach Rio reisen. Bis dahin ist eine kurze Wettkampfpause angesagt. Eigentlich wäre geplant gewesen, dass der Australian-Open-Finalist direkt nach dem Turnier nach Südamerika weiterreist, um dort beim Turnier in Buenos Aires teilzunehmen. Daraus wird nun allerdings nichts.