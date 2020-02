Der Gipfelstürmer: Warum 2020 Thiems bestes Jahr werden könnte

Was hat Thiem vor allem bei den Australian Open bewirkt?

Sein Finalauftritt bescherte ServusTV Rekordquoten. Bis zu 783.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 45 Prozent machten das Melbourne-Endspiel am Sonntag zur bisher meistgesehenen Sendung des heimischen Privatfernsehsenders, wie dieser in einer Aussendung am Montag mitteilte. Spitzenwert waren 1.064.000 Zuschauer. Der Sender hatte einen Marktanteil von 45 Prozent und 51 Prozent in der Zielgruppe (12- bis 49-Jährige) – alles Senderrekorde. "Auch in den Foren gab es nur ein Thema, das Thema Thiem. In dieser Form gab’s das noch nie. Man merkte, dass auch Leute dabei waren, die mit Tennis bislang nie etwas zu tun gehabt haben", sagt Ex-Profi Alexander Antonitsch, der auch Herausgeber der Internet-Plattform tennisnet.com ist. "Dort waren auch mehr als eine Million am Sonntag online."