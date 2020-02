Thiem-Vater erklärt: Darum scheiterte das Muster-Experiment

Vater Wolfgang Thiem gab in der Finalphase des ersten Saison-Majors nun Einblick, woran es aus Thiem-Sicht gelegen ist, dass Muster nach der zweiten Runde von Melbourne nicht mehr Teil des "Team Thiem" war. " Dominic hat gesagt, dass es nicht zusammenpasst. Er ( Muster, Anm.) hat natürlich viel Erfahrung. Aber für mich ist das Wichtigste, dass der Coach versteht, was der Spieler braucht und nicht, dass der Coach eine Kopie von sich selbst machen will."

"Er braucht Tipps, aber nur kleine Hinweise"

Sein Sohn habe mit nun 26 Jahren seine Persönlichkeit. Da wollte er sich nach der Trennung von Coach und Manager Günter Bresnik nicht wieder einengen lassen. Wolfgang Thiem: "Und er ist jetzt reif genug, dass er nach zwei Wochen gesagt hat, dass es nicht passt. Dominic braucht jemanden, der ihm freien Raum gibt, damit er sein Spiel entwickeln kann. Er braucht Tipps, aber nur kleine Hinweise. Aber wenn man jemand hat, der zu viel sagt, der zu sehr drinnen ist, funktioniert es nicht."