Zurück zum Schwert: Österreichs Asse wurden zu Samurai-Kriegern

Es geht doch nichts über eine gute Einstimmung. Und diese sollte nicht nur auf dem Tenniscourt passieren. Dort trifft das "KURIER Austria Davis Cup Team" am Freitag (6 Uhr MEZ, ORF 1) und Samstag (5 Uhr MEZ, ORF Sport Plus) in Tokio auf Japan . Wenn man schon dort ist, kann man sich auch mit der Kultur des Landes beschäftigen.

Vorneweg: Es gab keine Verletzte. Denn Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Sebastian Ofner, Lucas Miedler und Alex Erler ergriffen die Schwerter. Kling eigentlich Besorgnis erregend genug. Das kann auch in die Hose (oder die Hakamas) gehen.

Die Männer um Kapitän Jürgen Melzer absolvierten einen Samurai-Kurs und erlernten dabei das richtige Tragen des traditionellen Kimonos und Hakamas (Hosenrock), respektvolle Umgangsformen wie das Verbeugen und das Schwingen mit dem Katana (japanisches Langschwert), ehe es an teaminterne Kampfhandlungen ging. Natürlich stand wie immer der Spaß im Vordergrund.