Tennis

Zurück zum Schwert: Österreichs Asse wurden zu Samurai-Kriegern

46-222235423
Freilich darf im Vorfeld des Duells in Japan beim KURIER Austria Davis Cup Team auch geblödelt werden. Ab Freitag muss wirklich gekämpft werden.
Von Harald Ottawa
02.02.26, 15:16

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Es geht doch nichts über eine gute Einstimmung. Und diese sollte nicht nur auf dem Tenniscourt passieren. Dort trifft das "KURIER Austria Davis Cup Team" am Freitag (6 Uhr MEZ, ORF 1) und Samstag (5 Uhr MEZ, ORF Sport Plus) in Tokio auf Japan. Wenn man schon dort ist, kann man sich auch mit der Kultur des Landes beschäftigen. 

Davis Cup in Japan: Mit dem Schwert zum Erfolg

Vorneweg: Es gab keine Verletzte. Denn Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Sebastian Ofner, Lucas Miedler und Alex Erler ergriffen die Schwerter. Kling eigentlich Besorgnis erregend genug. Das kann auch in die Hose (oder die Hakamas) gehen. 

Die Männer um Kapitän Jürgen Melzer absolvierten einen Samurai-Kurs und erlernten dabei das richtige Tragen des traditionellen Kimonos und Hakamas (Hosenrock), respektvolle Umgangsformen wie das Verbeugen und das Schwingen mit dem Katana (japanisches Langschwert), ehe es an teaminterne Kampfhandlungen ging. Natürlich stand wie immer der Spaß im Vordergrund. 

Sport Talk mit Ofner, Ohneberg und Melzer

Start im Februar: Der Weg nach Bologna beginnt in Tokio

Auch zum Schläger wird freilich gegriffen. Am Sonntag Nachmittag wurden im Ariake Colisium die ersten Traininsgeinheiten abgespult. 

News vom Tennis im KURIER

Zurück zum Schwert: Österreichs Asse wurden zu Samurai-Kriegern Australian-Open-Champ Alcaraz: Im Glanzlicht der Tennishistorie Trotz Finalniederlage: Der Tennis-Zirkus braucht Evergreen Djokovic Traumfinale bei den Australian Open: Alcaraz schreibt Tennis-Geschichte Showdown in Melbourne: Alcaraz gegen Djokovic im Generationen-Duell

Mehr zum Thema

ÖTV
kurier.at, hot  | 

Kommentare