Viertelfinale: Jungstar Tagger kommt wieder auf Touren

Achtelfinale in Athen als Qualifikantin, nun sogar Viertelfinale in Prag. Lilli Tagger kommt auch auf der großen WTA-Tour langsam in Fahrt. Vergessen sind die schwachen Momente der vergangenen Monate. Taggers Gegnerin in der Runde der besten acht Spielerinnen wird entweder die als Nummer drei gesetzte Tschechin Sara Bejlek oder die Usbekin Maria Timofeeva sein.

Die erst 18-Jährige schlug im Achtelfinale des WTA250er-Turniers die zuletzt starke Japanerin Mai Hontama klar 6:4 und 6:4. Mit diesem Sieg ist die Osttirolerin zumindest im Live-Ranking erstmals in den Top 70. Für die US open darf man einiges erwarten. Im Gegensatz zu anderen Profis spielt sich Österreichs Zukunftshoffnung schon jetzt auf Hartplatz für die US Open ein, wo sie einen Platz im Hauptbewerb fix hat.

Die Vorarlbergerin Julia Grabher ist mittlerweile Österreichs Alleinunterhalterin beim aufstrebenden ITF100-Turnier in Amstetten. Die 30-Jährige fertigte im Achtelfinale die Kroatin Iva Primorac Pavicic 6:1 6:0 ab. Die Ladies Open Amstetten mussten heuer kurzfristig wegen der Frauen-Premiere in Kitzbühel um eine Woche Nach vorne wandern und finden nun gleichzeitig mit dem Männer-Turnier in Kitzbühel statt. 2027 soll zwei Wochen vorher aufgeschlagen werden, eine Woche vor dem Generali Open Ladies Kitzbühel.