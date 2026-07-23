Ex-Tennisstar berichtet über Panikattacken am Platz: „Von Angst überwältigt“

Fast zehn Jahre nach dem Ende ihrer Tennis-Karriere hat die ehemalige Weltklassespielerin Ana Ivanovic über starke und für sich behaltene Angstanfälle in ihren Matches gesprochen. Ex-Tennisstar berichtet über „wirklich heftige Panikattacken“ „In den letzten Jahren hatte ich sehr starke Panikattacken, sobald ich auf den Platz ging. Ich habe nie darüber gesprochen, aber ich hatte wirklich heftige Panikattacken“, sagte die 38-Jährige dem kroatischen Portal 24sata.hr zufolge in der kroatischen Sendung „(Miss-)Erfolg des Champions“ des kroatischen Ex-Fußballers Slaven Bilic.

Die Zuschauer hätten sich über ihr Verhalten auf dem Tennisplatz gewundert. „Und dann fragten sich die Leute, was mitten im Spiel plötzlich passiert war, warum ich gestürzt war, und in Wirklichkeit war ich einfach nur in Panik und konnte nicht mehr“, sagte die frühere Weltranglisten-Erste aus Serbien. Ivanovic: „Von der Angst überwältigt“ „Ich war von der Angst überwältigt, am nächsten Tag wieder auf den Platz gehen und vor Publikum spielen zu müssen.“