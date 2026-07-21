Auftaktsiege für Tagger, Kraus und Grabher

Sinja Kraus und Lilli Tagger haben am Dienstag bei Tennis-WTA-250er-Turnieren Auftaktsiege eingefahren. Die frischgebackene Kitzbühel-Siegerin Kraus gewann in Hamburg gegen die Lettin Darja Semenistaja 3:6,6:3,6:2 und bekommt es im Achtelfinale mit der Spanierin Sara Sorribes Tormo oder der Armenierin Alina Tscharajewa zu tun. Kraus brachte zwei Tage nach ihrem Kitz-Triumph im ersten Satz nur einmal ihr Aufschlagsspiel durch, steigerte sich aber im zweiten Durchgang, in dem sie eine schnelle 4:0-Führung souverän zum Satzgleichstand nutzte. Im Entscheidungssatz zog Kraus schnell auf 5:0 davon und verwertete schließlich ihren vierten Matchball.

Tagger gegen Xinyu ungefährdet Lilli Tagger setzte sich in Prag gegen die Chinesin Xinyu Gao 6:2,6:4 durch, sie trifft nun in der Runde der letzten 16 auf die Japanerin Mai Hontama. Sie benötigte für ihren Aufstieg lediglich zwei Sätze. Die Osttirolerin hatte gegen die Weltranglisten-244. Xinyu nur im zweiten Set etwas härter zu kämpfen, als sie bei 5:4 zwei Breakchancen abwehren musste, ehe sie mit ihrem zweiten Matchball alles klar machte.