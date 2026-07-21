Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tennis

Auftaktsiege für Tagger, Kraus und Grabher

Die Österreicherinnen sind in Hamburg und Prag weiter. Grabher gewinnt in Amstetten ÖTV-Duell.
21.07.2026, 15:26

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Julia Grabher in Amstetten

Sinja Kraus und Lilli Tagger haben am Dienstag bei Tennis-WTA-250er-Turnieren Auftaktsiege eingefahren. 

Die frischgebackene Kitzbühel-Siegerin Kraus gewann in Hamburg gegen die Lettin Darja Semenistaja 3:6,6:3,6:2 und bekommt es im Achtelfinale mit der Spanierin Sara Sorribes Tormo oder der Armenierin Alina Tscharajewa zu tun. 

Kraus brachte zwei Tage nach ihrem Kitz-Triumph im ersten Satz nur einmal ihr Aufschlagsspiel durch, steigerte sich aber im zweiten Durchgang, in dem sie eine schnelle 4:0-Führung souverän zum Satzgleichstand nutzte. Im Entscheidungssatz zog Kraus schnell auf 5:0 davon und verwertete schließlich ihren vierten Matchball.

„Sensibles Thema“: Tennis-Spielerinnen müssen sich Geschlechtstest unterziehen

Tagger gegen Xinyu ungefährdet

Lilli Tagger setzte sich in Prag gegen die Chinesin Xinyu Gao 6:2,6:4 durch, sie trifft nun in der Runde der letzten 16 auf die Japanerin Mai Hontama.

Sie benötigte für ihren Aufstieg lediglich zwei Sätze. Die Osttirolerin hatte gegen die Weltranglisten-244. Xinyu nur im zweiten Set etwas härter zu kämpfen, als sie bei 5:4 zwei Breakchancen abwehren musste, ehe sie mit ihrem zweiten Matchball alles klar machte.

Ofner in Kitz: „So ein Match bleibt ewig in Erinnerung“

Grabher im Amstetten-Achtelfinale

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Julia Grabher. Die topgesetzte Kitzbühel-Finalistin feierte beim ITF-100-Event in Amstetten im ÖTV-Duell mit der Wildcard-Spielerin Ekaterina Perelygina einen 6:1,6:0-Sieg. Grabher steht damit im Achtelfinale von Amstetten. 

Die Salzburgerin Arabella Koller erwischte gegen die an Nummer zwei gesetzte Serbin Teodora Kostović einen Traumstart und führte früh mit 2:0. Am Ende setzte sich die Favoritin jedoch mit 6:4, 6:0 durch und zog ins Achtelfinale ein.

Agenturen, kks  | 

Kommentare