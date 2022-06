Wimbledon, Tag eins: Der holprige Start des Favoriten

Und so kämpfte sich Djokovic mit Fortdauer in dieses Match hinein und freundete sich mehr und mehr mit dem Untergrund an. Ab dem dritten Satz wirkte der 35-Jährige konzentrierter und machte die entscheidenden Punkte auf dem Weg zum 80. Sieg in Wimbledon. „Ich möchte Nadal im Finale treffen und mich für Paris revanchieren“, hatte Djokovic vor dem Turnier noch gemeint. Nach dem Auftaktmatch scheint dies noch ein weiter Weg für den sechsfachen Champion.

Ruud mit erstem Sieg in Wimbledon

French-Open-Finalist Casper Ruud gewann im dritten Anlauf erstmals eine Partie in Wimbledon. Der Norweger siegte gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas (ATP 39) in drei Sätzen 7:6(1),7:6(9),6:2. Der Pole Hubert Hurkacz versprach, für jedes seiner Asse in Wimbledon 100 Euro für Bedürftige in der Ukraine zu spenden. In der 1. Runde kamen 2.100 Euro zusammen, dabei wird es aber bleiben. Hurkacz scheiterte trotz seiner 21 Asse gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina in fünf Sätzen 6:7(4),4:6,7:5,6:2,6:7(8). Über fünf Sätze musste auch Spaniens Jungstar Carlos Alcaraz, ehe das 4:6,7:5,4:6,7:6(3),6:4 gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff unter Dach und Fach war. Bei den Frauen erledigten die als Nummern zwei bzw. drei gesetzten Anett Kontaveit und Ons Jabeur ihre Aufgaben in jeweils zwei Sätzen.

Cilic fällt positiv aus

Marin Cilic verpasst Wimbledon nach einem positiven Coronatest. Der Kroate - bei den French Open zuletzt im Halbfinale - gab sein Testresultat am Montag via Instagram bekannt. Er müsse für Wimbledon nun leider absagen. "Ich befinde mich in Quarantäne und hoffte, bereit zu sein. Aber unglücklicherweise fühle ich mich weiterhin unwohl und kann mein bestes Tennis nicht abrufen", schrieb der als Nummer 14 gesetzt gewesene Cilic.

Am Dienstag steigt Österreichs einziger Beitrag in den Hauptbewerb ein. Dennis Novak trifft auf Facundo Bagnis aus Argentinien.