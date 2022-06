Von Hirscher bis Hinteregger: Diese Sportstars traten als Champions ab

Marcel Hirscher

Als der Salzburger am 17.März 2018 beim Weltcupfinale in Soldeu (AND) im Slalom 14. wurde, hätte kaum einer gedacht, dass dies die letzte Fahrt auf einer Weltcuppiste gewesen sein könnte. Hirscher gewann zum achten Mal in Folge den Gesamtweltcup, nachdem er kurz zuvor bei der WM in Åre noch Gold (Slalom) und Silber (Riesentorlauf) geholt hatte.

Über den Sommer reifte im Superstar und Seriensieger der Entschluss, die Rennski für immer auszuziehen. Im Herbst gab er mit nicht einmal 30 Jahren seinen Rücktritt bei einer groß inszenierten Pressekonferenz bekannt.