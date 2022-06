Von 0 auf 100 in 16 Jahren: Der steile Aufstieg des Sportkletterns

Dafür reicht ein Blick ins mondäne und moderne Kletterzentrum, das 2017 in Innsbruck eröffnet wurde. 12 Millionen Euro kostete die Anlage, die knapp 200.000 Besucher im Jahr verzeichnet. „Eine Anlage wie diese war früher eine reine Kletter-Science-Fiction-Vision“, sagt Geschäftsführer Reini Scherer.

Ein Ende des Aufwärtstrends ist weit und breit nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil. Das IOC trägt dem internationalen Kletterboom Rechnung und nimmt für die Sommerspiele 2024 in Paris eine zweite Disziplin ins Programm (Kombination und Speed), 2028 in Los Angeles sind dann bereits Medaillenentscheidungen in allen drei Kletterdisziplinen (Vorstieg, Bouldern, Speed) angedacht.