Kletter-Star Tobias Plangger: Der Mann, der über Steilwände läuft

Wenn Tobias Plangger Laufen geht, dann zieht er sich seine engen Kletterpatschen an und taucht seine Finger in den Magnesiabeutel. Die bevorzugte Laufstrecke des Tirolers ragt 15 Meter senkrecht in die Höhe, elf schmale Tritte und 20 kleine Griffe weisen ihm den Weg nach oben.

Als das Startsignal ertönt, schnellt Plangger in die Höhe und klettert, nein, er rennt förmlich die Wand empor, als würde er sich in der Waagrechten bewegen. Auch wenn dieser rasante Sport offiziell Speedklettern heißt, mit Kraxeln hat das, was Plangger macht, wenig zu tun. „Es ist eher ein vertikaler Sprint und hat was vom Laufen“, erklärt der 21-Jährige, der zuletzt als erster Österreicher in dieser Disziplin ein Weltcuppodest erklimmen konnte (2.).