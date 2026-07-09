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Tennis

Erst im Viertelfinale gestoppt: Nach Wimbledon geht es nach Kitzbühel

Im Viertelfinale endete der Traumlauf der erst 16-jährigen Anna Pircher im Juniorinnen-Bewerb von Wimbledon, wo sie noch im Doppeleinsatz ist. Danach geht es weiter nach Kitzbühel.
Harald Ottawa
09.07.2026, 13:28

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Aufgezeigt: Die erst 16-jährige Anna Pircher

Aus der Qualifikation hatte sich die erst 16-jährige Anna Pircher bis ins Viertelfinale des Juniorinnenbewerbes von Wimbledon gespielt  - und das bei ihrem Grand-Slam-Debüt. Dort war aber die Chinesin Xinran Sun eine Nummer zu groß, Pircher unterlag der Weltranglisten-Ersten 0:6, 3:6. 

Siegesserie in Wimbledon: Eine 16-Jährige ist Österreichs nächste große Hoffnung

Dennoch hat der Schützling von Daniel Huber ein Versprechen für Österreichs Zukunft abgegeben, Xinran Sun, die am 23. Juli erst 16 wird, gilt als das größte Talent im Tennis-Zirkus und kommende Grand-Slam-Siegerin. Pircher hat aber, wie schon so oft in ihrer Karriere, wesentlich ältere Spielerinnen geschlagen. 

Auch Kraus und Grabher in Kitzbühel dabei

Pircher ist noch im Doppeleinsatz, danach geht es direkt weiter nach Kitzbühel, wo ab Sonntag das neue WTA125-Turnier über die Bühne geht. Die Tirolerin erhält große Konkurrenz aus dem eigenen Land: Sinja Kraus, Julia Grabher, Ekaterina Perelygina sowie Arabella Koller werden beim Generali Open Ladies Kitzbühel ebenso am Start sein. Für Pircher, die im Vorjahr schon beim gut besetzten ITF-Turnier in Wien bis ins Halbfinale vorstieß, wird es die Premiere auf der WTA-Tour. 

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