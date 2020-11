Vor dem großen Finale in London: Thiem führt gegen Medwedew 3:1

Bärenstarke Leistung in New York

Thiem liegt im Head-to-Head mit Medwedew mit 3:1 voran, dieses Jahr blieb er bei den US Open auf dem Weg zum Titelgewinn im Semifinale mit 6:2,7:6(7),7:6(5) siegreich - trotz einer Blessur der rechten Achillessehne. "Es muss eines meiner besten Matches gewesen sein", lautete Thiems Resümee nach dem fast dreistündigen Match gegen den Finalisten von 2019.

Für beide Akteure geht es um den zweiten Saisontitel. Während der 27-jährige Niederösterreicher erstmals in Flushing Meadows triumphierte, holte sich Medwedew beim Masters-1000-Event in Paris den Siegespokal. In der französischen Metropole drehte er nach Satzrückstand das Endspiel und rang den deutschen US-Open-Finalisten Alexander Zverev mit 5:7,6:4,6:1 nieder. Damit überholte Medwedew im ATP-Ranking Roger Federer und schien am Montag danach unmittelbar hinter Dominic Thiem als Vierter auf.