Trotz verpasster Krönungszeremonie: 2020 war Dominic Thiems Jahr

Die Nervenstärke

Auch wenn es in London gegen Medwedew nicht klappte, zeichnete sich Thiem heuer durch Nervenstärke aus. Gegen Nadal gewann er heuer fünf Tiebreaks, und dem Spanier kann man wohl nicht nachsagen, in entscheidenden Situationen einen schweren Arm zu bekommen. Auch gegen Djokovic in London und Zverev in New York bewies Thiem kühlen Kopf in heißen Situationen. Bei der Fünf-Satz-Niederlage gegen den Argentinier Diego Schwartzman im Viertelfinale der French Open war Thiem müde - immerhin hatte er noch den Fünf-Satz-Sieg über den Franzosen Hugo Gaston in den Knochen.

Das Selbstbewusstsein

Seit Thiem mit dem enorm positiven Nicolás Massú trainiert, wirkt er befreiter. Der Ex-Profi vermittelt vor allem Freude am Spiel. Thiem trifft selbst die Entscheidungen, früher hat ihm Günter Bresnik viel abgenommen. Zu Jahresbeginn erkannte er auch rasch, dass das Experiment mit Trainer Thomas Muster nichts brachte.

