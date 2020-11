Wie im Vorjahr: Thiem verliert ATP-Finals-Endspiel

Der Weltranglisten-Vierte war in der Folge noch aktiver und wurde belohnt: Medwedew schaffte bei 2:2 sein erstes Break. Humorlos servierte sich Medwedew zum Sieg.

Und was machte der Sieger anschließend? Medwedew wälzte sich nicht am Boden, stürmte nicht die leeren Ränge und machte keine Freudensprünge. Er stolzierte zu seiner Bank, schnappte sich sein Handy und tauchte darin ab. The next Generation ...