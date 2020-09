US-Open: Was sagt Dominic Thiem zu seinem Triumph?

Dominic Thiem erfüllte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag seinen Lebenstraum. Als zweiter Österreicher nach Thomas Muster, der 1995 in Paris triumphiert hatte, holte sich Österreichs Superstar einen Grand-Slam-Titel. Wie der Steirer im Alter von 27 Jahren.

Im Finale der US Open in New York wurde der Niederösterreicher seiner Favoritenrolle gerecht, aber erst nach einem richtigen Tennis-Thriller. Nach vier Stunden Spielzeit hatte er ihn beendet, den Deutschen Alexander Zverev nach einem rigorosen Fehlstart 2:6, 4:6, 6:4, 6:3 und 7:6 (6) besiegt und durfte sich auf den Boden des Arthur Ashe Stadiums fallen lassen.

Natürlich ist er bereits wieder aufgestanden. Am Dienstag ist er am Flughafen Wien angekommen. Nun stellt er sich im UniCredit Center am Kaiserwasser den Fragen der Journalisten.

Der Beginn der für 12.30 Uhr angesetzten Pressekonferenz verzögert sich leider etwas. In ein paar Minuten soll es aber losgehen. Hier geht's zum LIVE-Stream: