Papa Thiem: "Wenn dein Kind dort spielt, dann ist das eben emotionaler"

War es im Nachhinein gut oder schlecht, dass Sie nicht in New York sein konnten?

In Australien beispielsweise haben wir nicht mitbekommen, was in Österreich abgeht. Dort sind wir nur zwischen Tennisplatz und Hotel gependelt, ab und zu gehst du was essen. Jetzt haben wir von der Stimmung hier viel mehr mitbekommen.

Wie war der erste Kontakt?

Gleich nach seinem Interview am Platz haben wir telefoniert.

Waren sie den Tränen nahe?

Wir sind nicht so nah am Wasser gebaut. Aber wenn man einen Profi wie den Zverev sieht, den dann die Emotionen übermannen, dann merkt man erst, wie viel Leidenschaft dahinter steckt.

Fühlen Sie sich bestätigt in Ihrem Weg, den Sie alle gegangen sind?

Ich habe das nie als Entbehrung gesehen. Daher denke ich jetzt auch nicht: endlich zahlt sich das alles aus. Tennis macht uns allen Spaß. Wir freuen uns ganz einfach für den Dominic.

Wann wird auf Sand trainiert als Vorbereitung auf die French Open?

Bei so einem Turnier lässt man körperlich und mental so viel liegen, vor Freitag wird er wohl keinen Schläger in die Hand nehmen. Und dann auch sehr locker. Ein Marathonläufer rennt ja auch nicht gleich wieder einen Marathon. Wenn wir das wohl dosieren, dann wird er für Paris wiederhergestellt sein. Der Sieg gibt viel Kraft, er hat aber auch viel Kraft gekostet.