Warum Dominic Thiem reif für die Nummer 1 ist

Mit 27 Jahren ist Thiem kein Youngster mehr, aber könnte die besten Jahre noch vor sich haben. Auch, wenn beispielsweise Daniil Medwedew (24), Stefanos Tsitsipas (22) oder Zverev (23) jünger sind, darf man beim Perfektionisten Thiem erwarten, dass er sich ebenfalls noch steigert. „Er hat Punkte geholt, wo man sie holen konnte, hat mehr als 9.000 Punkte, was oft schon zur Nummer eins gereicht hat“, sagt Ex-Profi Alexander Antonitsch. „Er stand bei den Australian Open im Finale und holte jetzt den Titel, viel mehr Punkte kann man nicht machen. Die Einserfrage ist die logische Folge, wichtiger sind aber Titel.“

Thiem und die Entwicklung

Der Lichtenwörther machte jedes Jahr einen Schritt nach vorne. Vor allem mit den ungewohnten Bedingungen in New York kam der 27-Jährige sehr gut zurecht. „Freilich, wären mir 20.000 Zuschauer im Arthur Ashe Stadium lieber. Das Leben in der Bubble ist auch nicht immer einfach. Aber so konnte man sich total auf den Tennissport konzentrieren.“

Thiem hat in den vergangenen Jahren an Reife gewonnen, trifft selber die Entscheidungen. „Er ist längst erwachsen geworden, das gefällt mir“, sagte selbst Günter Bresnik vor zwei Jahren, von dem sich Thiem geschieden hat – als Trainer und Manager. Die Reifeprüfung auf den Courts hat er längst abgelegt. Seit dem Finalsieg in Flushing Meadows, bei dem er 0:2 in Sätzen mit Break zurückgelegen war, ist er Vorzeigeschüler.