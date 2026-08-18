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Tennis

Superstars Sinner & Alcaraz: Die nächsten Tage entscheiden über die US Open

Können Jannik Sinner und Carlos Alcaraz bei den US Open starten? Wie weit die beiden Superstars sind.
Harald Ottawa
18.08.2026, 12:40

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Jannik Sinner siegte 2024 bei den US Open

Hinter den Einsätzen von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz bei den US Open (ab 30. August) stehen mehr als große Fragezeichen. Sinner hat erst nach seinem 25. Geburtstag am Sonntag  zum Wochenstart seinen vollen Fokus wieder auf seine Genesung gesetzt. 

Ohne Superstars bei den US Open? Ein Grand Slam ohne Sinner und Alcaraz droht

Sinner ist am Montag nach Turin zurückgekehrt. Dort absolvierte der Weltranglisten-Erste eine Trainingseinheit, um die Belastbarkeit seines rechten Knies zu testen. Nun stehen weitere Untersuchungen an. Sinner hatte zuletzt wegen der Knieprobleme sowohl das Turnier in Montreal als auch das Masters in Cincinnati ausgelassen, um die Verletzung vollständig auszukurieren. Nun sollen die Tests zeigen, ob ein Start im Big Apple möglich ist. 

Der Spanier Alcaraz ist seit vier Monaten ohne Matchpraxis. Noch hat der 23-Jährige die Reise nach Übersee nicht angetreten, trainiert im spanischen Murcia mit dem Dänen Holger Rune, der nach seinem Achillessehnenriss seit Oktober des Vorjahres außer Gefecht ist und für die US Open bereits abgesagt hat. Nachdem die anderen Stars bereits in den USA/Kanada spielen, war kein anderer adäquater Trainingspartner in Europa zu haben. Von 100 Prozent war Alcaraz weit entfernt, eine endgültige Entscheidung steht unmittelbar bevor. 

Legende Boris Becker meinte bereits vor wenigen Wochen: „Wenn er Mitte Juli nicht einmal sachte einen Ball schlagen konnte, bezweifle ich, dass es mit den US Open etwas wird.“

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Jannik Sinner Carlos Alcaraz
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