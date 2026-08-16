Total k. o.: Superstar Djokovic übergab sich und verlor beim Comeback

Viel hat sich Novak Djokovic für die US-Turniere mit dem Höhepunkt US Open vorgenommen. In Cincinnati war der Traum von einem gelungenen Comeback schnell ausgeträumt. Es wurde eher ein Albtraum.

Der 39-jährige Serbe verlor körperlich angeschlagen beim ATP-1000-Event in Cincinnati gegen den Argentinier Thiago Tirante 6:2,4:6,4:6. Es war das erste Match von Djokovic seit dem Halbfinal-Aus gegen Jannik Sinner in Wimbledon.

Djokovic hatte nach einem sicher gewonnenen, ersten Satz massive Probleme mit der Hitze und musste sich im zweiten Satz auch übergeben. „Es ist einfach ein gesundheitliches Problem, das mir schon seit einigen Jahren zu schaffen macht“, sagte Djokovic. „Es gibt da viele Schwierigkeiten, besonders wenn es heiß und schwül ist. Ich hatte zwar damit gerechnet (dass es schwül sein würde), aber es kommen noch andere Faktoren wie Nervosität und Ähnliches hinzu, die die Situation verschlimmern - und genau das ist passiert.“