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Tennis

Total k. o.: Superstar Djokovic übergab sich und verlor beim Comeback

Der 39-jährige Novak Djokovic musste zum Auftakt in Cincinnati der Hitze Tribut zollen. Am Ende unterlag der Serbe dem Argentinier Tirante.
Harald Ottawa
16.08.2026, 11:21

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Probleme mit der Hitze: Novak Djokovic

Viel hat sich Novak Djokovic für die US-Turniere mit dem Höhepunkt US Open vorgenommen. In Cincinnati war der Traum von einem gelungenen Comeback schnell ausgeträumt. Es wurde eher ein Albtraum. 

Nach 5 Stunden: Djokovic kämpft sich ins Halbfinale von Wimbledon

Der 39-jährige Serbe verlor körperlich angeschlagen beim ATP-1000-Event in Cincinnati gegen den Argentinier Thiago Tirante 6:2,4:6,4:6. Es war das erste Match von Djokovic seit dem Halbfinal-Aus gegen Jannik Sinner in Wimbledon. 

Djokovic hatte nach einem sicher gewonnenen, ersten Satz massive Probleme mit der Hitze und musste sich im zweiten Satz auch übergeben. „Es ist einfach ein gesundheitliches Problem, das mir schon seit einigen Jahren zu schaffen macht“, sagte Djokovic. „Es gibt da viele Schwierigkeiten, besonders wenn es heiß und schwül ist. Ich hatte zwar damit gerechnet (dass es schwül sein würde), aber es kommen noch andere Faktoren wie Nervosität und Ähnliches hinzu, die die Situation verschlimmern - und genau das ist passiert.“

Novak Djokovic Jannik Sinner
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