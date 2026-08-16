Ballwechsel: Ehemaliger spanischer Top-Ten-Spieler wird nun Fußballer

Erst vor kurzem hatte Dominic Thiem berichtet, dass er im NÖ-Unterhaus für den Badener AC die Fußballschuhe schnürt. Auch Jürgen Melzer packte mit Spielerpass schon Tricks auf dem Kicker-Grün aus.

Nun wechselt auch der mittlerweile 38-jährige Roberto Bautista Agut die Tennis- mit Fußballschuhen und widmet sich größeren Bällen. Erst am 12. Juli hatte „RBA“, der die Nummer neun der Welt war und unter anderem 2022 auch in Kitzbühel gewonnen hatte, seinen Rücktritt bekannt gegeben, jetzt läuft er für CD Els Ibarsos im grünen Trikot ein. Dieses Team tritt aktuell in der siebenten spanischen Liga an.

Übrigens mit dem grünen Untergrund wird „RBA“ sowieso keine Probleme haben: Sein bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier holte er in Wimbledon, wo er 2019 im Halbfinale stand.