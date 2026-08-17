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Tennis

Unform vor den US Open: Potapowa verlor erneut sang- und klanglos

Österreichs Nummer eins musste sich in Cincinnati der US-Amerikanerin Sloane Stephens glatt geschlagen geben.
Harald Ottawa
17.08.2026, 08:53

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Auf Formsuche: Anastasia Potapowa

Zuletzt ging Anastasia Potapowa in Toronto in der Runde der letzten 32 gegen die ukrainische Weltklasse-Spielerin Elina Svitolina 1:6, 1:6 unter, nachdem sie zuvor zumindest die Rumänin Elena-Gabriela Ruse besiegt hatte. Viel besser lief es nun auch beim nächsten Millionen-Event nicht. 

Vor Wimbledon: Potapowa spricht über ihren Gesundheitszustand

Die 25-Jährige, im Ranking auf Rang 25 geführt, unterlag beim WTA-1.000-Event von Cincinnati der US-Amerikanerin Sloane Stephens, die zum Auftakt auch Sinja Kraus geschlagen hatte, erstaunlich glatt mit 6:2 und 6:4. Die mittlerweile 33-jährige Stephens gewann zwar 2017 die US Open, ist aber zuletzt nicht in den Top 200 zu finden gewesen.

Für die US Open, wo am 30. August der Hauptbewerb startet, ist eine Steigerung zu erhoffen.  

Aus nach Marathonmatch: Jungstar Tagger verspielt Duell mit der Besten

Potapowa bestreitet nun das WTA-500-Turnier in Monterrey. Auch die in Ohio in Runde eins ausgeschiedenen Lilli Tagger und Sinja Kraus (Qualifikation) spielen vor den US Open noch in Mexiko.

Anastassija Potapowa ÖTV
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