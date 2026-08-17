Unform vor den US Open: Potapowa verlor erneut sang- und klanglos

Zuletzt ging Anastasia Potapowa in Toronto in der Runde der letzten 32 gegen die ukrainische Weltklasse-Spielerin Elina Svitolina 1:6, 1:6 unter, nachdem sie zuvor zumindest die Rumänin Elena-Gabriela Ruse besiegt hatte. Viel besser lief es nun auch beim nächsten Millionen-Event nicht.

Die 25-Jährige, im Ranking auf Rang 25 geführt, unterlag beim WTA-1.000-Event von Cincinnati der US-Amerikanerin Sloane Stephens, die zum Auftakt auch Sinja Kraus geschlagen hatte, erstaunlich glatt mit 6:2 und 6:4. Die mittlerweile 33-jährige Stephens gewann zwar 2017 die US Open, ist aber zuletzt nicht in den Top 200 zu finden gewesen.

Für die US Open, wo am 30. August der Hauptbewerb startet, ist eine Steigerung zu erhoffen.