Showdown in New York: Doping-Diskussion oder American Dream

Zwei Lokalmatadore im Halbfinale im vollen Arthur-Ashe-Stadium , dem größten Stadion der Welt. Taylor Fritz und Frances Tiafoe spielten in der Night Session wie einst Pete Sampras und Andre Agassi – und hochklassiges, dramatisches Tennis. Am Ende siegte Fritz 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 und trifft am Sonntag im Finale auf den topgesetzten Italiener Jannik Sinner (20 Uhr MESZ, Puls 4, Joyn, Sky), der zuvor seinen Gegner Jack Draper beim Dreisatz-Sieg mehrmals zum Kotzen gebracht hatte.

Fritz kann damit den ersten Grand-Slam-Titel für die US-Männer seit 2003 einfahren, damals besiegte Andy Roddick ebenfalls bei den US Open im Endspiel den Spanier Juan Carlos Ferrero in drei Sätzen. Roddick stand auch als bisher letzter Spieler seiner Nation in einem Major-Finale, 2009 unterlag er nach hartem Kampf in Wimbledon Roger Federer. Der Schweizer besiegte Roddick auch im Finale der US Open 2006, beim letzten Endspielauftritt eines Amerikaners in New York.