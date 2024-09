"Ein Traum wird wahr": Fritz steht im Finale der US-Open

Taylor Fritz hat das amerikanische Halbfinalduell bei den US Open gewonnen und fordert den Topfavoriten Jannik Sinner um den Titel heraus. Der 26-Jährige setzte sich in New York gegen Frances Tiafoe mit 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 durch und steht erstmals in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale.

Fritz hat am Sonntag die Chance, als erster männliche amerikanische Tennisspieler seit Andy Roddick vor 21 Jahren wieder die US Open zu gewinnen. "Das ist der Grund, warum ich das tue", sagte Fritz unter Tränen. "Ein Traum wird wahr. Ich werde alles geben, was ich geben kann."