US-Open-Finalistin Pegula: Warum die Milliardärs-Tochter mit der U-Bahn zum Turnier fährt

Jessica Pegula kämpfte mit den Träne und sah fast ungläubig Richtung Box. Durch ihren emotionalen Comeback-Sieg erfüllte sich die US-Spielerin mit der ungewöhnlichen Lebensgeschichte den „Kindheitstraum“ vom Finaleinzug bei den US Open . „Der Titel würde mir die Welt bedeuten“, schwärmte die 30-Jährige nach dem 1:6, 6:4, 6:2 gegen die Tschechin Karolina Muchova im Halbfinale und sagte an ihre Familie gerichtet. „Ich bin so froh, dass ich diesen Moment mit ihnen teilen kann.“

Auf den Sitzen im Arthur Ashe Stadium von New York fieberten Ehemann, Bruder und Schwester in ihrer Box und auch Vater Terrence aus einer Loge mit. Der 73-Jährige hat sein Milliarden-Vermögen mit Öl und Gas gemacht, gehört nach Angaben des „Forbes“-Magazins zu den 400 reichsten Menschen der Welt und besitzt mit Ehefrau Kim ein Sportimperium mit dem NFL-Team Buffalo Bills und dem NHL-Team Buffalo Sabres.

Kampf gegen die Skepsis der Öffentlichkeit

Auch deshalb musste Pegula in ihrer Karriere angesichts des Reichtums ihrer Familie immer wieder gegen die Skepsis der Öffentlichkeit ankämpfen. Als die britische „Times“ 2023 nach dem Wimbledon-Aus in der Runde der besten Acht schrieb, dass Pegula eine Dynamik brauche, die ihr ihre Milliarden nicht kaufen könnten, schlug sie zurück, dass sie auf jeden Fall diesen Artikel nicht kaufen werde. Ihren Beitrag versah sie in den sozialen Medien mit einem Mülleimer-Emoji.

Pegula erfüllt nicht die klassischen Klischees. In den Tagen der US Open zeigte sie via Instagram ein Video, wie sie in der U-Bahn zur Anlage im Stadtteil Queens fährt. Was sie am meisten aufregt? „Dass Menschen denken, ich hätte einen Butler, ich würde herumchauffiert werden, ich hätte eine private Limousine“, sagte sie während des Turniers. „So bin ich definitiv nicht.“