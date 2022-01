Jessica Pegula: Wie ein Tennisstar zu einem Buffalo Bill wurde

Freilich ging dies nicht spurlos an Tochter Jessica vorüber, im Gegenteil, sie musste sogar ihrem Herzen einen Stoß geben. Als Football-Fan gehörte dieses jahrelang den Pittsburgh Steelers. Nach einem Gewissenskonflikt passte sich Pegula an, sie drückt nun für die Buffalo Bills die Daumen. Und sie schlägt in Melbourne auch in den Farben der Bills auf –Rot, Weiß, Blau. Schon nach ihrem Drittrunden-Erfolg über die Spanierin Nuria Párrizas Díaz feuerte sie ihre Lieblinge daheim an: "Ich habe meinen Sieg geholt, jetzt seid ihr dran", sagte sie und dachte dabei an das Play-off-Spiel der Bills in der NFL gegen Kansas City. Mit Quarterback Josh Allen tauscht sie regelmäßig Erfahrungen aus.

Als Belastung sieht Pegula das väterliche Erbe ohnehin nicht: "Ich war privilegiert und hatte es leichter als andere." Als Tennisspielerin.